‘Gymnastiekunie hield rapport mishandeling turnsters geheim’

De misstanden in de Nederlandse turnwereld zijn tussen 2013 en 2014 al in kaart gebracht door drie gedragswetenschappers. Het rapport dat zij daar in januari 2015 over uitbrachten is door gymnastiekunie KNGU nooit naar buiten gebracht. Dat schrijft de Volkskrant woensdag. Het is niet duidelijk of de KNGU het rapport bewust intern hield.

De rapportage over geestelijke en fysieke mishandeling van topturnsters heette 'Turnonkruid, gemaaid maar niet gewied'. De buitenwereld kreeg niets mee van de gebundelde misstanden, conclusies en oplossingen. Er was geen openbare presentatie, wel twee bijeenkomsten voor genodigden, in een hotel in Bunnik in november 2014 en in januari 2015, schrijft de Volkskrant.

Het onderzoek gebeurde in opdracht van de gymnastiekunie KNGU en Veilig Sportklimaat (VSK). Toen het rapport er lag, kregen de onderzoekers te horen dat het document niet vrijgegeven mocht worden.

Toenmalig voorzitter Jos Geukers zegt tegen de Volkskrant zich het rapport 'vaag' te kunnen herinneren. "Ik weet bij god niet meer wat er in stond. Ik was druk met de financiële problemen van de KNGU."