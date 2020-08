Jakobsen in kunstmatige coma. “Toestand Fabio is ernstig, maar stabiel”

Op de foto hierboven is het moment vastgelegd bij de sprint in de Ronde van Polen vlak voordat Fabio Jakobsen verongelukte. Onderaan de ravage die volgde. Groenewegen dwingt Jakobsen richting hek.

Bij de valpartij raakte Jakobsen een jurylid dat net naast het parcours stond. Groenewegen kwam als eerste over de aankomst, maar ook hij kwam ten val. Net als enkele andere sprinters die meededen om de zege.

Volgens de eerste berichten waren de verwondingen van de Nederlandse kampioen wielrennen levensbedreigend.

Na de eerste onderzoeken zou er geen sprake zijn van hersenschade bij Jakobsen. Ook zijn vitale organen zouden niet zwaar getroffen zijn. Vooral de verwondingen aan het gezicht en de borststreek zouden de artsen het meest zorgen baren. Vanuit de hoek van Deceuninck-Quick.Step, de werkgever van Jakobsen, kwam er iets na middernacht een update rond de situatie van de renner.

“De toestand van Fabio is ernstig, maar op dit moment is hij stabiel. De eerste diagnoses toonden inderdaad geen hersenletsels of schade aan de wervelkolom aan. Door de ernst van de kwetsuren wordt Jakobsen wel nog steeds in een kunstmatige coma gehouden. Hij wordt de komende dagen van dichtbij opgevolgd in het Wojewodzki Szpital in Katowice. De komende uren komen we met meer informatie.”