Wielrenner Fabio Jakobsen is buiten levensgevaar

Fabio Jakobsen is buiten levensgevaar. De wielrenner, die zo lijkt het door collega-renner Dylan Groenewegen van de weg is gereden, heeft een vijf uur durende operatie goed doorstaan.

De wielrenner van Deceuninck-Quick-Step wordt nog in coma gehouden, maar zal later vandaag ontwaken. Wel is het letsel nog altijd zeer ernstig. Patrick Lefevere, de manager van Deceuninck, zei vanochtend op de Belgische Radio 2 dat Jakobsen ‘alle beenderen in zijn gezicht heeft gebroken’. Eerder werd al bekend dat zijn luchtpijp en verhemelte verbrijzeld zijn.

Lefevere blijft bij zijn woorden dat Van Groenewegen de gevangenis in moet. “We zullen stappen ondernemen om bij de UCI en de politie een klacht in te dienen voor het opzettelijk toebrengen van verwondingen. Het is heel erg. We blijven bidden dat hij het overleeft.”