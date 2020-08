Poolse justitie onderzoekt crash Groenewegen en Jakobsen

De Poolse justitie doet onderzoek naar de crash aan het einde van de eerste etappe in de Ronde van Polen, waarbij de Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen zwaargewond raakte. De renner van Deceuninck - Quick-Step werd klemgereden door Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) en vloog vlak voor de finish door de hekken. De officier van justitie in Katowice heeft volgens het Poolse persbureau PAP inmiddels drie getuigen verhoord, onder wie een vertegenwoordiger van de organisatie.

Jakobsen onderging in de nacht van woensdag op donderdag een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht. De 23-jarige sprinter uit Heukelum ligt op de intensive care en zijn toestand is stabiel. Het is de bedoeling dat hij in de loop van vrijdag uit zijn kunstmatige coma wordt gehaald.

Groenewegen kwam ook ten val en hield daar een gebroken sleutelbeen aan over. Hij werd gediskwalificeerd. Patrick Lefevere, de ploegleider van Deceuninck - Quick-Step dreigt juridische stappen te zetten tegen de Nederlandse sprinter. "Deze man moet de gevangenis in", schreef Lefevere kort na de crash op Twitter. De Poolse justitie heeft bewijsmateriaal verzameld en onderzoekt of Groenewegen kan worden aangeklaagd.