Wielrenner Jakobsen ontwaakt uit coma

Wielrenner Fabio Jakobsen is uit zijn kunstmatige coma gehaald. De 23-jarige renner, die woensdag zwaargewond raakte bij een valpartij aan het einde van de eerste etappe in de Ronde van Polen, maakt het naar omstandigheden goed. Dat meldt de organisatie van de Poolse etappekoers op Twitter.

"Als hij zo’n val overleeft, dan komt hij ook zeker terug in de sport”, zei vicedirecteur van het Poolse ziekenhuis, Paweł Gruenpeter tegen Poolse media, nadat Jakobsen uit zijn kunstmatige coma was gehaald. "We zijn heel tevreden met hoe het gaat.”

"De patiënt is bij bewustzijn, hij ademt zelfstandig, hij kan al zijn ledematen bewegen en hij kan communiceren. Alleen praten lukt niet”, aldus Gruenpeter.