Kapotgemaakt door de turncoach: “Ik wist niet wie ik was, wat ik wilde, wat ik van iets vond”

Dat het misbruik en de intimidatie in het turnen hun sporen nalaten, maakt oud-turnster Stephanie Thijmes duidelijk in de Volkskrant. Van haar zesde tot haar zestiende trainde ze bij coaches Marc en Ilona de Wit en bij Frank Louter en Patrick Kiens. “Ik ben focked op, mijn leven is kapot gemaakt.”

Zwaarder dan het turnen zelf waren de twaalf jaar erna. “Mijn identiteit was me in die eerdere tien jaren afgenomen. Ik wist niet wie ik was, wat ik wilde, wat ik van iets vond. Ik had geen mening meer. Ik was die turnster, die robot die iets moest uitvoeren, maar ik was niet de mens Stephanie Tijmes.”

Ptss

Vijf jaar nadat ze stopte, werd de EK-turnster depressief. Ze ging in therapie “Daar begreep ik wat er aan de hand was. Ik had ptss, post traumatische stress stoornis. Zoek de symptomen op en ik kan ze zo afvinken. Ik blokkeer of raak in paniek. Als er iets lijkt op de situatie van vroeger, dan kan ik heel erg blokkeren. Dan gebeurt er niets meer. Dan bevries ik. Ik kan dan niks meer zeggen. Je wordt met ptss vlak, moe, down, neerslachtig. Je gaat de deur niet uit als de zon schijnt. Geef je niks om. Je niet meer blij kunnen voelen, dat is pas erg.”

Wazig

Twaalf jaar na dato is ze er nog altijd niet. “Nog steeds is alles wazig. Dat wazige gebruikte ik vroeger om het negatieve niet te voelen. Je werd altijd beoordeeld. Altijd maar afgemaakt omdat je het niet goed deed. Hoe zeer je ook je best deed, op brug of vloer, het was nooit goed. Je kunt op een dag echt niet meer bedenken dat iets best goed was, echt onmogelijk, uit je systeem, weg.”

Snotlijf

Het eeuwige te dik zijn, waar veel turnsters mee naar buiten komen, speelde ook bij Thijmes. “Terugdenkend was ik altijd te dik, te zwaar. Als ik vroeg: wat kan ik doen, dan zei-ie, Frank Louter ja, afvallen en minder eten. Je kop staat me niet aan. Donder op uit de zaal. Met je dikke kop en je snotlijf. Maar bij Marc de Wit was dat ook zo. Ik was 12 en groeide van 29,8 naar 30 kilo. Ik werd afgemaakt, ten overstaan van anderen. Body shaming. Ik heb nu de woorden voor wat mij overkomen is, hoe ik in mijn ontwikkeling gebrainwasht ben. Maar ik ben er nog steeds niet. Ik weet van een zwart gat, maar dat is over maatschappelijk actief worden als topsporter. Ik ben focked op, mijn leven is kapot gemaakt.”