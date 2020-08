Hoe Remco Evenepoel zijn val overleefde: “Hij kwam na zijn koprol vol op beide voeten neer”

De wielerfans die live keken naar de Ronde van Lombardije hielden er rekening mee dat Remco Evenepoel, de nieuwe held van gans België, de val in een ravijn niet had overleefd.

Maar hij overleefde. Met een gebroken bekken, en schade aan zijn longen.

Evenepoel is een meter of acht à negen diep gevallen, meldt zijn ploegleider Patrick Lefevere ons. Heeft een koprol gemaakt en is toen op zijn benen terecht gekomen Lefevere: “Maar we spreken over een breuk. Gelukkig is hij er nog. En staan we hier, aan de spoedpoli. En niet enkele meters verderop…” Daar is het mortuarium.

Remco Evenepoel. Bron: Marco BERTORELLO / AFP

Lefevere vertelt over de schade: “Een breuk op de plaats waar de kop van de heup het dijbeen binnengaat. En er is ook schade aan de longen.”

Door de wijze waarop hij landde hebben zijn heupen de klap deels moeten opvangen, dus daar zit de meeste schade.

“’Sorry’, was het eerste wat hij me zei”, zegt Lefevere. “Ach, niets sorry. Je leeft nog, da’s het allerbelangrijkste’, antwoordde ik hem.”

Er is een amateurfilmpje van een toeschouwer die naast het ravijn stond. Als je de doodsklap per se wilt zien: je vindt hem hier (je moet je registreren bij HLN om de video te kunnen zien).