Ex-turnsters over misbruik in turnwereld: “Uit angst plasten we in bed”

De beerput van het Nederlandse turnen gaat almaar verder open. Ex-turnsters Lizanne (35) en Anouk Jong (38) hebben zo mogelijk nog gruwelijker verhalen over coach Gerrit Beltman.

Aan Viva vertelt Anouk, die 12 was toen ze getraind werd door de beruchte trainer: “Iedereen deed wat hij zei, maar wat er vanbinnen met ons gebeurde, was niet goed. Soms was je bang voor bepaalde elementen, zoals salto’s op de balk. Toch moest je dan net zo lang op de balk blijven, totdat je het deed. Ook al was dat drie uur lang. Beltman deed gewoon het licht uit.”

Bed plassen

Nog erger werd het toen de coach besloot dat ze op drieweekse trainingsstage moesten in hun eigen turnhal. Lizanne, destijds nog maar 10 jaar oud: “Als we in bed lagen, mochten we niet meer naar de wc. Ik moest een keer heel nodig plassen, maar daarvoor moest ik langs het bed van Beltman. Toen ik langs hem heen probeerde te sluipen, draaide hij zich om en rende ik heel snel terug. We waren zo bang voor hem dat we uiteindelijk maar in ons bed plasten en ons matras vervolgens omdraaiden.”

Eten kregen ze veel te weinig, waardoor ze heel veel kauwgom kauwden. “Daar kreeg je diarree van, maar daar viel je dan tenminste nog van af (…) Ik weet dat mijn zus zo’n honger had dat ze ’s nachts stiekem pizzakorsten uit de prullenbak at.”

Doodeng

Op den duur begon Beltman te gooien met dingen en hen ook fysiek te mishandelen. “Het overkomt niet alleen jou, maar je bent er ook getuige van dat je anderen letterlijk in hun broek ziet poepen van angst, en dat je dan alleen maar denkt: gelukkig ben ik het niet.”

Uiteindelijk kreeg hun moeder door dat het niet pluis was in de gymzaal. Zij haalde haar dochters er weg. Anouk: “Ook dat vonden we doodeng. Hij had ooit gezegd: ‘Als jullie bij me weggaan, zorg ik dat jullie internationaal nooit doorbreken’ en hij heeft er ook alles aan gedaan om ons te saboteren.”

Lizanne: “Ik wilde eigenlijk sowieso al stoppen. Ik hoopte zelfs dat ik echt goed geblesseerd zou raken. Desnoods zodat ik in een rolstoel zou komen. Bizar, dat ik zelfs dat vooruitzicht verkoos dan verder te moeten trainen met Gerrit Beltman.”