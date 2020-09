Comeback Kim Clijsters op US Open eindigt in 1e ronde

De comeback van de Belgische tennisster Kim Clijsters op de US Open was van korte duur. Ze verloor haar eerste wedstrijd van de Russin Ekaterina Alexandrova. In drie sets legde de 37-jarige routinier het na een uur en drie kwartier spelen af tegen de nummer 29 van de wereldranglijst: 3-6 7-5 6-1.

Clijsters werd drie keer kampioen op Flushing Meadows (2005, 2009 en 2010). Ze kwam de laatste jaren niet meer in actie en mocht met een wildcard meedoen aan de US Open. De voormalige nummer 1 van de wereld kondigde in september vorig jaar, zeven jaar na haar laatste officiële duel, haar rentree aan. Clijsters speelde daarna haar eerste wedstrijd half februari van dit jaar in Dubai.

Alexandrova neemt het in de volgende ronde van de US Open op tegen Catherine McNally. De Amerikaanse had aan twee sets genoeg tijdens haar wedstrijd tegen Viktoria Kuzmova uit Slowakije: 6-4 6-1.