Oud-teammanager Ferrari: “Michael Schumacher is aan het vechten”

Veel nieuws komt er niet naar buiten over de toestand van Michael Schumacher, die sinds zijn skiongeval in 2013 volledig wordt afgeschermd van de buitenwereld. Maar volgens oud-teammanager van Ferrari, Jean Todt, is de voormalige Formule 1-kampioen ‘aan het vechten’.

Todt, nu voorzitter van de autosportbond FIA, is een goede vriend van de familie en een van de weinigen die op bezoek mag komen in hun villa in Genève. Maar ook hij is zuinigjes met informatie om de wens van de familie te respecteren.

Het enige wat hij over zijn laatste bezoek zei is: “Ik heb Michael vorige week gezien, hij is aan het vechten. Mijn God, we weten allemaal hoe verschrikkelijk en ongelukkig het skiongeval was en welke problemen hij erdoor heeft. Hij heeft gelukkig een geweldige vrouw. En hij kan ook rekenen op zijn kinderen en verpleegsters.”

“We kunnen hem en zijn familie alleen maar het beste wensen. Het enige wat ik kan doen, is dicht bij hem zijn. En er voor hem zijn als ik iets moet doen”, aldus de 74-jarige Todt tegen het Britse persbureau PA.

Dit weekend viert Ferrari haar duizendste Grand Prix. Het is reden voor het automerk om stil te staan bij een van de grootste helden uit de Formule 1, Michael Schumacher.