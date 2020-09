Studie: je sportschoenen vergroten mogelijk kans op blessures

Bij bijna alle sportschoenen staat de voorkant een klein beetje omhoog. Dat lijkt logisch: als je hardloopt of anderszins sport dan ondersteunt de lichte opkrulling van de teen de natuurlijke beweging van de voet. Maar mogelijk leidt dat juist tot blessures.

Er is al langer een discussie gaande onder wetenschappers over het nut van dure moderne sportschoenen. Een nieuwe studie onder leiding van antropoloog Nicholas Holowka van de universiteit van Buffalo toont aan dat er inderdaad iets te zeggen valt voor een meer minimalistische sportschoen.

Holowka, die onder meer met een infraroodcamera de loopbeweging onderzocht van 13 mensen op een loopband, stelt dat het comfort en de efficiëntie die schoenen met een omhoog staande teen bieden, op de lange termijn slecht zijn voor je voetspieren.

Doordat het voorste gedeelte van je voet minder werk hoeft te verrichten, worden de teen- en voorvoetspieren minder sterk. Dat zou lopers gevoeliger maken voor blessures aan de hak en de rest van de voet. “De sportschoenen verminderen het werk dat we met onze voetspieren moeten doen bij elke stap een klein beetje,” aldus Holowka.

Eerder onderzoek toonde ook al aan dat onze voeten sterker worden als we minder ondersteunende schoenen dragen. Maar voor je kiest voor slechtere schoenen die minder steun bieden: de overstap is lastig. Het duurt lang voor je voetspieren goed getraind zijn en in de tussentijd kun je juist weer andere blessures oplopen.