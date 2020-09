Bertens in rolstoel van de baan

Tennisster Kiki Bertens heeft na haar gewonnen partij tegen de Italiaanse Sara Errani in de tweede ronde van Roland Garros per rolstoel de baan in Parijs verlaten. Ze liet daarbij blijken veel pijn te hebben. Of er sprake is van een ernstige blessure, dan wel verkramping van de spieren is onduidelijk.

In de partij, die ruim 3 uur duurde, werd Bertens in de beslissende set al een keer behandeld. Onmiddellijk na afloop schoot een fysiotherapeut de Nederlandse opnieuw te hulp. Bertens had vorige week in Straatsburg geblesseerd opgegeven.

In de laatste fase van de partij leek Bertens soms nauwelijks nog aan te kunnen zetten. Haar opponente verbaasde zich er over dat de Nederlandse soms ineens wel kon springen om een bal te halen, en gaf haar na afloop ook geen hand.