Errani woedend op Bertens: ‘Ze speelde toneel’

Kiki Bertens won op Roland Garros in drie lange sets van Sara Errani. Het was een bizarre wedstrijd waarin Kiki onder meer een fysio de baan opriep, omdat ze pijn had. Allemaal toneelspel, aldus de Italiaanse, die een uur na de wanstaltige partij nog steeds woedend was.

Kiki Bertens verliet uiteindelijk in een rolstoel en met een van pijn vertrokken gezicht de baan. Ook dat zou acteerwerk zijn. ,,Ik zag haar net in de lobby en het restaurant, er was niks aan de hand,” aldus de huidige nummer 150 van de wereld. ,,Ik houd niet van dat soort scenes en spelletjes, doen alsof je geblesseerd bent en dan tijdens de punten over de baan rennen. Ze heeft het ook niet nodig, ze kan ook geweldig spelen zonder dit soort dingen, het spijt me. En dan word ik na afloop beschuldigd van slecht gedrag omdat ik haar niet feliciteer?”

Het boterde de hele wedstrijd al niet tussen beide dames. Errani vond dat Bertens zich aanstelde met haar gekerm en gehuil en de Wateringse schold haar opponent, eveneens bepaald geen toonbeeld van sportiviteit, duidelijk hoorbaar uit. Na de wedstrijd verliet Errani direct de baan zonder de mondiale nummer 8 te feliciteren.