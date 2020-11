Wat onderscheidt de ultraloper van ons gewone stervelingen?

Je hebt mensen die dik tevreden zijn als ze af en toe een kilometer of vijf door het park joggen. En je hebt mensen die proberen een loopwedstrijd van 160 kilometer te winnen. Waarin onderscheiden deze ultralopers zich van normale sporters?

Die vraag wilden onderzoekers beantwoorden door 56 elite lopers te volgen die deelnamen aan de 100 mijl van Hawaii vorig jaar. Ze keken vooral naar de ‘mentale hardheid’ en ‘zelfeffectiviteit’ van de lopers. Dat laatste gaat over de innerlijke overtuiging dat we in staat zijn om te slagen.

Wat opviel: de ultralopers hadden inderdaad een grotere mentale veerkracht dan andere sporters, zoals tennissers, voetballers of hockeyers, zo bleek uit een vergelijking met eerdere studies. Maar de mentale kracht had geen invloed op de plek waarop ze uiteindelijk finishten.

“We denken dat er een drempel van mentale hardheid nodig is om het niveau te halen dat nodig is voor een ultraloop,” schrijven de onderzoekers in hun paper. “Maar als die drempel is gehaald, dan gaan andere factoren een rol spelen, zoals spierkracht en uithoudingsvermogen.”