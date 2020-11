‘Amerika is één van de wreedste samenlevingen ooit’

Toen Megan Rapinoe (35) tijdens het WK voetbal voor vrouwen in 2019 zei dat ze er niet eens aan dacht naar het ‘fucking’ Witte Huis te gaan als Amerika de wereldtitel zou winnen waren de rapen gaar. Links was blij, Trump uiteraard niet. Hij deed – uiteraard – iets doms: hij daagde haar uit.

Hij zei dat ze geen respect toonde tijdens het volkslied. Dat ze on-Amerikaans was. ‘Trump zei: win eerst maar eens, voordat je iets zegt.’

En ze won, werd wereldkampioen. Beste speelster van het toernooi. Topscorer. Humo sprak met haar.

Ze is geïnspireerd door Colin Kaepernick, topspeler uit het American football, die in 2016 ophef veroorzaakte door te knielen tijdens het Amerikaans volkslied voor de wedstrijden, als protest tegen institutioneel geweld van de politie tegen zwarte mensen.

“Nu, vier jaar later, knielen overal ter wereld sporters. Ik denk dat er veel verandert in harten en in gedachten.

“Wat nu echt moet gebeuren, is dat Amerikanen leren begrijpen dat het verhaal dat ons wordt verteld over Amerika, niet waar is. Dat zal een hard gelag zijn voor veel mensen, want aan dat verhaal ontlenen ze hun identiteit. Zo zijn ze opgegroeid, zo kijken ze naar de wereld. Wij zijn niet het land van de vrijheid en het huis van de dapperen. Wij zijn een van de wreedste samenlevingen ooit. We moeten nog steeds erkennen hoe wreed we zijn geweest. De moordpartijen, de verwoestende effecten van onze geschiedenis die nog steeds elke dag te zien zijn. We zijn voorgelogen. We moeten begrijpen dat het echte Amerika verschilt van het Amerika zoals wij denken dat het is. Het echte Amerika is gebaseerd op slavernij, op uitbuitend kapitalisme. De enige oorzaak van de grote rijkdom en de macht van het Amerikaanse rijk is het werk van letterlijk miljoenen slaven. We zijn zo rijk geworden omdat we nauwelijks hoefden te betalen voor dat leger van slaven. Natuurlijk, ook andere landen hebben zich schuldig gemaakt aan slavernij, maar geen land maakte zo massaal gebruik van slaven op eigen grondgebied als de VS.”

“Amerikanen moeten leren begrijpen dat die voortdurende exploitatie van zwarten, kleurlingen, vrouwen en immigranten nog steeds de welvaart weghoudt bij diezelfde mensen. Laten we begrijpen dat Amerika groot is dankzij slavernij, niet ondanks slavernij.”