Mike Tyson tegen Roy Jones: omstreden gelijkspel

Voormalig zwaargewicht held Mike Tyson en zesvoudig wereldkampioen Roy Jones Jr. hadden zaterdag in Staples Center in Los Angeles hun langverwachte match. Volgens de jury was het een gelijkspel.

Tyson het gevecht had acht ronden gedomineerd, maar de jury zag dat anders.

Tyson, 54, had sinds 2005 niet meer deelgenomen aan een professionele bokswedstrijd. Jones stopte drie jaar geleden. Volgens Marc Raimondi van ESPN kregen beide ex-boksres gegarandeerd $ 1 miljoen uit het gevecht.

De rest van de opbrengst – vooral de inkomsten van betaaltelevisie – gaat naar goede doelen.