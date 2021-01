Dagelijks 30.000 toeschouwers bij Australian Open

De eerste tekenen van normaliteit duiken op. Bij het tennistoernooi Australian Open mogen iedere dag 30.000 toeschouwers aanwezig zijn. Ze zijn binnen het tennispark wel beperkt in hun bewegingsvrijheid, maar het is een hele stap na een jaar lang wereldwijd lege tribunes. De 30.000 is ook de helft aan wat in normale jaren op één dag aanwezig is.

De 72 spelers zijn de afgelopen weken ook in quarantaine geweest

Australië is er goed in geslaagd het virus binnen de perken te houden. Er zijn ook amper nieuwe besmettingen