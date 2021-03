Slachtoffer steekpartij laat beslag leggen op villa Quincy Promes

Nu Quincy Promes naar Moskou verhuist, wil de neef die zegt dat Promes hem op een familiefeestje gestoken heeft verhinderen dat de mogelijke schadevergoeding hem ontglipt. Het ‘slachtoffer’ heeft zijn advocaat beslag laten leggen op de kapitale villa van de Oranjespeler in Utrecht. De rechter heeft het beslag maandag bekrachtigd. Dat onthult De Telegraaf.

Het gaat om een villa van 2,1 miljoen, plus een bijgebouw ter waarde van zes ton. De rechtbank heeft een beslag van ruim zes ton toegestaan, zo blijkt uit gegevens van het Kadaster.„Dit is gedaan als zekerheidstelling voor een op handen zijnde schadeclaim”, volgens advocaat Yehudi Moszkowicz.

In eerste instantie verklaarde de advocaat van Promes dat de voetballer tijdens het steekincident al was vertrokken. Later herriep de nieuwe advocaat van Promes, mr. Gerard Spong, deze lezing. Volgens Spong zijn er getuigen die stellen dat het niet Promes was die stak.