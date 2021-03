Pierre van Hooijdonk afgemaakt op Twitter om seksisme

De vrouwelijke scheidsrechter die gisteren Nederland-Letland leidde kon niet goed genoeg zijn, wist Pierre van Hooijdonk voor de wedstrijd al. Stephanie Frappart is zelf geen topvoetballer geweest en dat was nodig. ‘Anders gaat het spel te snel’. Van Hooijdonk zag over het hoofd dat vrijwel geen enkele mannelijk scheidsrechter topvoetballer is geweest. Of dat geeft bij hen niet omdat het mannen zijn.

Het verhaal van met name Pierre van Hooijdonk vind ik inderdaad echt heel erg fout. Frappart is aangesteld op basis van haar kwaliteiten, de argumenten van van Hooijdonk slaat kant noch wal. #NEDLET https://t.co/R0fEy8sFyN — I Piarelal (@IPiarelal) March 27, 2021

Pierre van Hooijdonk; functie elders. — Lisanne (@meer_lisanne) March 27, 2021