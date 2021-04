Vollering ziet in Luik wielerdroom uitkomen

Demi Vollering pakte zondag in Luik-Bastenaken-Luik dan toch haar eerste grote zege als profwielrenster. In de Brabantse Pijl verloor ze anderhalve week geleden nipt de sprint van de Amerikaanse Ruth Winder, in de Amstel Gold Race was Marianne Vos net te sterk voor de 24-jarige renster van SD Worx. Maar met hulp van ploeggenote Anna van der Breggen lukte het in Luik. "Een wereldkampioene die je aan de overwinning helpt, het is ongelooflijk", vertelde ze, met tranen in de ogen.

Vollering geldt als een groot talent en belandde na twee jaar voor Parkhotel Valkenburg te hebben gereden dit jaar bij de Nederlandse topploeg, die vorig jaar nog als Boels-Dolmans in het peloton reed. "Twee jaar geleden werd ik hier al derde. Maar dat ik nu al zo'n koers kan winnen, is een droom die uitkomt."

Vollering had zich woensdag in de Waalse Pijl nog ijzersterk getoond als helper van Van der Breggen, die daar haar zevende overwinning op rij boekte. De wereldkampioene, bezig aan haar laatste jaar, wilde in Luik-Bastenaken-Luik duidelijk wat terug doen. Het resulteerde in kilometers lang kopwerk om de achtervolgende Marianne Vos niet meer voorin te laten terugkeren.

Vollering: "Anna was zo goed, de hele ploeg reed geweldig. Ik ben zo dankbaar dat ze dit voor mij doen. Op een gegeven moment kwam Vos weer terug in de kopgroep en moesten we nog een keer het tempo opvoeren. Vos moet je er niet bij hebben in de sprint. Ik was blij dat we haar alsnog kwijtraakten."