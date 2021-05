Koeman is in Catalonië geen mens meer, maar bijna god. Hij zorgde er voor dat FC Barcelona weer meetelt. Misschien wordt de club zelfs wel kampioen. Een belangrijke factor: Koeman kreeg wereldster Messie weer aan de praat.

Hij neemt juist de oudere sterren - op wie voor zijn komst zware kritiek was - serieus.

Tegen De Telegraaf: „Messi is ook mijn aanvoerder, hè. Dus ik bespreek ook tactische zaken met hem. Dat doe ik graag, want hij heeft héél veel verstand van voetbal. Hij weet wat het beste voor het team is en maakt duidelijk wat hij zelf wil. Die gesprekken voer ik trouwens ook met Busquets, Piqué of Sergi Roberto, de oudere jongens die vorig jaar heel veel kritiek kregen.”

"Messi vindt Frenkie een geweldige speler. Hij wordt blij van zo’n jongen in zijn team. Kijk, Messi wil goede voetballers om zich heen. Hij zegt het dus ook als hij het idee heeft dat Frenkie nog meer in zijn mars heeft. Wanneer we met z’n drietjes praten, geeft Messi ook echt zijn mening aan Frenkie. Hij probeert hem werkelijk te activeren. Messi denkt dat Frenkie een nóg hoger niveau kan halen. Hij vindt hem een heel slimme speler.”

Koeman vertelt mooie verhalen over hoe goed de sfeer in de kleedkamer inmiddels weer is, wie daar de cultuur bewaken, hoe hij daar ’s morgens onder zijn spelers is en dat iedereen in de selectie bij Barça vooral ’normaal’ moet doen. Er is geen plek voor jongens met ander gedrag of spelers die op een voetstuk willen staan. Daar zorgen de ’oudjes’, Messi voorop, wel voor.

„Ik heb het geluk dat ik door mijn verleden als speler wel iemand ben bij de club. We waren heel succesvol in de periode met Cruijff. Als er íemand is die met een stuk bagage binnenkomt, die de club kent, die kan omgaan met de situatie zoals die vorig jaar was, ben ik het. Ik wist hoe ik dingen wilde veranderen en dat heeft positief uitgepakt. De jeugd heeft de kans gegrepen en dat moest ook, want met alle respect voor een aantal dertigers, die nu nog goed zijn, die zijn dat over vier jaar niet meer. Jongens als Frenkie zijn de toekomst. In de tussentijd hebben spelers als Messi, Alba en Piqué ook allemaal weer plezier gekregen. Iedereen vindt het mooi hoe we werken met elkaar. Dat zag je na het winnen van de beker.”