IOC-vicevoorzitter: niets kan Olympische Spelen nog tegenhouden

John Coates, de vicepresident van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), heeft vrijdag gezegd dat er niets meer is dat de Olympische Spelen in Tokio dit jaar nog in gevaar kan brengen. Coates deed die uitspraak ondanks de coronapandemie, die er vorig jaar al voor zorgde dat het internationale sportspektakel werd uitgesteld.

"Nee, dat is er niet", antwoordde Coates zaterdag op de vraag van persagentschap AFP of er een scenario is dat ervoor kan zorgen dat de spelen voor juli nog worden uitgesteld of afgelast. De IOC-voorman zei dat het doorgaan van de Olympische Spelen in juli en augustus mogelijk zal zijn omdat de organisatoren een "speciaal gemaakte olympische bubbel" hebben ontworpen om de atleten en het Japanse volk te beschermen tegen het longvirus.

Coates, die namens het IOC de cöordinatiecommissie voor de spelen voorzit, zei zaterdag in Sydney tegen het Australisch Olympisch Comité dat de 484 Australische atleten zich kunnen voorbereiden op "de ervaring van hun leven". Volgens Coates zeggen experts dat de spelen op een veilige manier doorgang kunnen vinden en wil het IOC de spelen niet koste wat kost laten doorgaan. De vicevoorzitter zei dat het IOC "elke dag heeft bijgeleerd" en dat het "boekwerk" aan gezondheidseisen voor deelnemers dat vorige week werd onthuld "een gids voor veilige en succesvolle spelen" is.

In Japan nam de twijfel over het laten doorgaan van de Olympische Spelen in de afgelopen maanden toe. Ook kromp het draagvlak onder Japanners voor het laten doorgaan van de Olympische Spelen sterk. Zo'n 230.000 inwoners van het land hebben een petitie getekend waarin wordt opgeroepen de spelen af te gelasten. De Australische sportbestuurder noemde de omslaande publieke opinie in Japan "een zorg".