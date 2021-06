Dit is de grootste kanshebber om het EK te winnen

Je kunt de wedkantoren laten voorspellen wie het EK Voetbal gaat winnen, of je vraagt octopus Paul, maar je kunt ook kijken naar het niveau van de voetballers. Dat deed het CIES Football Observatory.

Zij berekenden een coëfficiënt waarmee iedere ploeg werd geanalyseerd op basis van de tijd die ze in eigen land voetbalden en het niveau waarop ze competitie speelden in het afgelopen seizoen. Volgens deze berekeningen is Frankrijk met een score van 1,29 de grootste kanshebber om Europees kampioen te worden, gevolgd door Duitsland en Spanje. Nederland is niet helemaal kansloos met een zevende plaats, net voor België.