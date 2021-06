Dumoulin terug in wielerpeloton in Ronde van Zwitserland

Wielrenner Tom Dumoulin maakt in de Ronde van Zwitserland na acht maanden zijn rentree in het wielerpeloton. De eerste rit voor de renner van Jumbo-Visma is zondag een individuele tijdrit over 10,9 kilometer in Frauenfeld.

Dumoulin besloot in januari voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen. Hij nam de tijd voor bezinning en wilde goed nadenken over zijn toekomst. In mei maakte hij bekend zijn wielercarrière voort te zetten. Hij had het plezier in het fietsen teruggevonden en sprak de ambitie uit te willen presteren op de Olympische Spelen in Tokio.

Daarvoor rijdt de Limburger de achtdaagse Tour de Suisse als voorbereidingswedstrijd. "Het is een halte onderweg naar Tokio en Tom moet vooral proberen deze koers goed door te komen", zei sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. Dumoulin vertelde zaterdag dat hij zich niet richt op het klassement en zich vooral wil testen in de twee tijdritten in Zwitserland.

Ook Mathieu van der Poel maakt in de Zwitserse etappekoers zijn rentree op de weg. De Nederlands kampioen richtte zich na de Ronde van Vlaanderen afgelopen april op het mountainbiken. In die discipline wil hij voor de medailles meestrijden op de Spelen in Tokio.