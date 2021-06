Buitenlandse media enthousiast over Oranje: “Alles wat voetbal mooi maakt”

Waar Nederlanders eerder vooral mopperden over de 5-3-2-opstelling waarmee Oranje gisteravond begon tegen Oekraïne, zijn buitenlandse media vooral enthousiast over de eerste overwinning in de Arena. "Dit is plezier."

Zo schrijft de BBC: "Er was iets om te vieren, er was plezier na 36 uur van hartverscheurend nieuws." En: "De wedstrijd van Nederland was een herinnering aan alles wat voetbal mooi maakt en er was aan het eind veel ruimte voor optimisme voor de Nederlandse kansen voor de komende weken."

"Holland laat de koning juichen", kopt ook het Duitse Bild enthousiast, De Spaanse krant AS vond Oranje gisteren 'brutaal', en schreef: "De oranje-filosofie leeft voort. Ze waren weer het leuke, offensieve, onvoorspelbare team van altijd. En ze wonnen toen het erop leek dat ze de winst binnen mum van tijd hadden weggegooid."

De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport roemde vooral Denzel Dumfries. "Een alleseter. Hij blijft maar pushen, en was belangrijk bij de 1-0 en 3-2."