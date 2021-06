Bertens stopt: proefde in coronatijd van een leven zonder tennis

Kiki Bertens is "vooral opgelucht" dat ze wereldkundig heeft gemaakt dat ze nog dit jaar haar loopbaan beëindigt. De voormalig nummer 4 van de wereld kijkt uit naar wat het leven nog meer te bieden heeft naast het tennis. "Er is geen verdriet en er is vooral opluchting en blijdschap dat het eruit is. Ik hikte hier al een paar dagen tegenaan en wilde het nu officieel naar buiten te brengen", zei Bertens tijdens een ingelast persmoment in Etten-Leur.

"Voor de mensen die dicht bij me staan, zal het niet als een verrassing komen. Mensen die mij niet kennen, zullen misschien denken dat het zwak is. Ik heb naar mijn gevoel geluisterd en ik voel me hier heel erg goed bij. De tank is leeg."

Bertens kampt al enige tijd met een slepende achillespeesblessure, waardoor ze dit jaar al de nodige toernooien moest afzeggen. "Sommige dagen gaan super goed, maar de volgende dag stap ik uit bed en kan ik niks meer. Al helpt het niet mee dat je geen wedstrijden wint. Het harde werken elke dag geeft mij niet meer de voldoening."

Nieuw hoofdstuk

Bovendien wil Bertens "aan een nieuw hoofdstuk beginnen". "Toen het coronavirus kwam, heb ik het ervan genomen en heb ik kunnen proeven van het leven zonder tennis. En dat bevalt me ook heel erg goed. Om niet elke dag het uiterste van mezelf te moeten vragen en mezelf te blijven pushen in wat ik ook doe", aldus Bertens, de mondiale nummer 20.

"Ik kijk uit naar een leven waarin niks meer moet, maar waarin alles kan. Tijd doorbrengen met familie en vrienden en afspreken wanneer je dat wilt. Daar ben ik heel erg klaar voor, net als de toekomst die voor ons ligt."

Olympische Spelen

Bertens komt volgende maand nog wel in actie op de Olympische Spelen in Tokio en doet later deze maand ook mee aan Wimbledon. Later bepaalt ze of ze na de Spelen nog een paar maanden door gaat.

"Het was leuker geweest om het op een andere manier af te sluiten, bijvoorbeeld op een toernooi als Rosmalen, waar familie ook aanwezig kan zijn. Het is jammer dat het op zo'n manier moet eindigen, maar voor mij is het ook gewoon prima. Ik heb deze keuze zelf gemaakt en sta er helemaal achter."