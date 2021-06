Johan Derksen niet van plan ‘onvolwassen Oranjemiljonairtjes’ te pleasen.

De boycot van de spelers van Oranje van alles wat te maken heeft met VI houdt stand. Ook Helene Hendriks krijgt geen speler te spreken vanwege de racistisch taal van de mannen van VI.

Hélène Hendriks mag tijdens het huidige EK Voetbal geen vragen stellen aan de spelers van het Nederlands elftal. En als ze dat wel doet, krijgt ze geen antwoord. De reden? Ze werkt voor hetzelfde programma als Johan Derksen en hij heeft vorig jaar een grapje gemaakt over oproerrapper Akwasi.

TV-bobo Fons van Westerloo, de voormalig topman van zowel RTL als SBS, vindt het dan onzin dat het hele voetbalteam van SBS 6 wordt geboycot door Oranje. “En dan ook nog een van de weinige vrouwelijke voetbalverslaggevers als een leproos behandelen, vertelt veel over de arrogantie van de miljonairtjes op het veld.” Hij vindt dat de verslaggevers van de NOS solidair moeten zijn met Hélène Hendriks. “Ze moeten de spelers van Oranje boycotten.”

Dat gaat de NOS niet doen. De mannen van VI maken hun eigen vijanden en moeten dat zelf maar oplossen.

Hélène reageerde een paar weken geleden gelaten op het nieuws dat Oranje hun programma blijft boycotten. “Natuurlijk is dat wel jammer en zou het leuk zijn als ik ze wel kon spreken. Soms maakt dat het werk boeiender, maar we gaan verder met alle voorbereidingen en er is alsnog genoeg te doen.”

Foto: Leo Vogelenzang/ANP