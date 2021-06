Oranje gooit het toch een beetje over een andere boeg

Er worden vandaag heel veel Oranje-tompoucen verkocht, want (wat laat) de Oranjekoorts begint te stijgen. Tenslotte heeft het team van Frank de Boer twee keer gewonnen en is naar de volgende ronde.

Maar was het leuk? Nee, dat was het niet. De Boer voegt vanavond wat leuks toe: Malen en Gravenberch. Ryan Gravenberch en Donyell Malen voor Marten de Roon en Wout Weghorst. Helemaal zeker is dat niet. De NOS filmde het briefje van assistent-coach Dwight Lodeweges. Daarop waren de wijzigingen als hierboven beschreven. Een soort Omtzigt functie elders.

Het kan daardoor naast effectief misschien ook leuk worden.

De Boer heeft er opmerkelijk veel vertrouwen in : ‘In goeden doen kunnen we van iedereen winnen. Hopelijk groeien we in het toernooi en bewaren we de mooiste momenten voor het laatst.’

Foto: ANP PIETER STAM DE JONGE