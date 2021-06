Oranje treft Tsjechië in achtste finale

Lang werd gevreesd dat het Nederlands elftal het gevaarlijke Portugal zou treffen in de achtste finale van het EK voetbal. Dat lastige scenario is vermeden. Het wordt Tsjechië en die kunnen we wel aan, denken we.

Nadat vanavond Spanje het zwakke Slowakije in de pan hakte met 5-0 en Zweden ternauwernood van Polen wist te winnen (3-2) is het duidelijk: we treffen de nummer 3 van poule D, Tsjechië.

Al klinkt dat leuker dan het is. Van de onderlinge wedstrijden sinds 1994 verloor Nederland er 5 en won het er 3, nog eens 3 keer werd het gelijkspel. Maar van de Portugezen wonnen we slechts 2 keer en verloren we 8 keer dus het ziet er ontegenzeggelijk beter uit.