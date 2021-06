De Bredase voetbalclub NAC staat in de etalage. Honderd procent van de aandelen zijn te koop, zo heeft de club vrijdag laten weten. De club die in mei op een haar na promotie naar de eredivisie misliep kwam in het nieuws door de bedreigingen van supporters van trainer, bestuursleden en aandeelhouders. Die hebben daar genoeg van en verkopen hun aandelen. De drie grote aandeelhouders namen het initiatief - zij hebben tweederde van de aandelen - de rest voegde zich bij hen.