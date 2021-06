Gespecialiseerd databedrijf geeft oranje nu een kans

Voor het EK dacht Gracenote, absolute autoriteit op het vlak van sportstatistieken, geen kans om kampioen te worden. De grote favoriet was toen België.

Maar als is Oranje nog steeds niet de hoofdfavoriet - dat is Engeland - we spelen nu wel mee.

Begin deze week had Gracenote de winstkansen van de Belgen op 19% ingeschat. Maar nu is dat cijfer gezakt naar 15%. Engeland heeft een veel makkelijker schema en is België voorbij als toernooifavoriet. De winstkansen van Engeland zijn gestegen naar 16,5%. Frankrijk (11,8%), Italië (10,1%) en Spanje en Nederland (7,6%) vervolledigen de top vijf.

Volgens Gracenote zijn Engeland, Frankrijk, België en Nederland de vier landen met de meeste kans om de halve halve finales te bereiken.