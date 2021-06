Nederland is heel boos op Frank de Boer

Of hij vandaag al ontslagen wordt valt te bezien, maar het einde van de carrière van Frank de Boer als bondscoach is nabij. Onder aanvoering van - wie anders - De Telegraaf krijgt De Boer de schuld van de afgang van Oranje. Op de voorpagina van de krant begint de berechting van De Boer al. Diens stommiteit heeft Oranje de kop gekost.

Met goed fatsoen valt hij – op weg naar het WK 2022 in Qatar, over ruim zestien maanden – nauwelijks te handhaven. Waarbij aangetekend, dat de KNVB-top met Hoogma, de vertrekkende directeur Eric Gudde en commissaris Han Berger ook niet vrijuit gaat en net zo schuldig is. Zij stelden De Boer aan, nadat hij driemaal op rij was ontslagen en zich als een wankele bokser, na acht tellen rust, door het trainerslandschap bewoog.

De Volkskrant:

Frank de Boer

,,In het begin hadden we het even moeilijk hoe ze stonden, maar daarna pakten we het spel goed op. Het resulteerde niet direct in grote kansen, maar ik had wel steeds het gevoel dat wij de betere waren".