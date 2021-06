Buitenlandse media fileren Oranje: ‘Totale ineenstorting’

Je hoeft geen expert te zijn om te zien dat het Nederlands elftal gisteren nogal lamlendig speelde. De verwachtingen zouden te hoog zijn geweest, net als de temperatuur, klonk het achteraf. Iets waar de Tsjechen allemaal geen last van hadden. De buitenlandse media hebben dan ook weinig medelijden met de vedettes van Oranje.

"Geen totaalvoetbal: dit was een totale ineenstorting", schrijft Britse kwaliteitskrant The Guardian. Een auto-ongeluk in slow motion, aldus de Britten, met een hoofdrol voor Matthijs de Ligt. "Het was een bizar ding om te doen in deze tijden van de VAR. Een gele kaart werd rood na een blik van de scheidsrechter op het scherm."

'Oei, De Ligt," kopt La Gazzetta de la Sport. "Net als in 2008 was Oranje triomfantelijk in de poule maar volgt een plof in de tweede ronde. In 2016 heeft Oranje zich zelfs niet eens gekwalificeerd. De vloek duurt voort."

De Belgen zijn ook niet te beroerd om ons er flink van langs te geven. Het schaamrood staat op de wangen van Oranje, aldus Sporza. En over De Boer: "Ooit was hij de Golden Boy van de Nederlandse trainerschool. Nu is de vroege EK-uitschakeling van Nederland een zoveelste zwarte vlek op het palmares van Frank de Boer."