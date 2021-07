Dit stadion wordt na zeven WK-wedstrijden al weer afgebroken

Voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal wordt er een stadion gebouwd, dat nadien direct weer wordt afgebroken. Het Ras Abu Aboud-stadion in Qatar bestaat uit 974 scheepscontainers en verrijst in de haven van Doha.

Zeven wedstrijden gaan er tijdens het WK van 2022 plaatsvinden in het 40.000 zitplaatsen tellende stadion. Na de kwartfinales kan er meteen met de demontage worden begonnen. Grote delen van de arena, zoals de verwijderbare stoelen, containers en zelfs het dak worden afgebroken en hergebruikt voor andere sportevenementen of gebouwen.

"De gehele locatie kan worden ontmanteld, getransporteerd en opnieuw worden opgebouwd in een ander land, of je kunt er twee stadions van maken met 20.000 zitplaatsen," zegt projectmanager Mohammed Al Atwan tegen CNN.

"Echt elk onderdeel kunnen we doneren aan landen die sportinfrastructuur nodig hebben. Dat is de schoonheid van dit stadion, de mogelijkheden zijn eindeloos." Daarnaast moet het bouwwerk een voorbeeld zijn voor toekomstige grote voetbaltoernooien.

Er is veel kritiek op Qatar, omdat arbeidsmigranten onder zeer slechte omstandigheden hun werk moeten doen. Er zijn er al zeker 6500 overleden bij de bouw van de stadions en andere faciliteiten.