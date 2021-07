WHO-directeur op IOC-congres: de wereld faalt

De wereld faalt in de bestrijding van het coronavirus. Dat zei directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in zijn toespraak tijdens het congres van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Tokio. "Deze pandemie is een test en de wereld faalt voor die test", zei Tedros.

"Meer dan 4 miljoen mensen zijn overleden en mensen blijven doodgaan aan Covid-19. Het aantal doden dit jaar is nu al verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De dreiging is niet voorbij totdat het overal ter wereld voorbij is", aldus Tedros, die op uitnodiging van het IOC naar Tokio is gekomen. "Meer dan welk evenement ook hebben de Spelen de kracht om de wereld te inspireren en om de aandacht van de wereld te trekken."

Volgens de WHO-directeur worden de vaccins tegen het coronavirus ongelijk verdeeld over de wereld. "Ze zijn alleen voor de 'lucky few'. We beschermen de mensen met de meeste privileges, maar de kwetsbaren blijven onbeschermd. Hier is sprake van een afschuwelijke onrechtvaardigheid."