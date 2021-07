Turnster Sanne Wevers gaat er even tussenuit na aftocht op Spelen

Sanne Wevers nam zondag in het Ariake Gymnastics Centre misschien wel afscheid van de turnsport. De olympische kampioene op de balk van Rio 2016 bleef in Tokio 's middags steken in de kwalificaties, al was dat besef er nog niet meteen bij haar rondgang langs de mediavertegenwoordigers. "Ik sta toch nog achtste", hield ze aanvankelijk vol in de mixed zone. Dat was een foutje. Nadat nog in haar subdivisie de Amerikaanse turnsters Sunisa Lee en Simone Biles het beter hadden gedaan dan Wevers, was de finale definitief uit het zicht.

Dat leidde tot merkwaardige gesprekken. "Wij denken dat ze nog achtste staat", zei zus Lieke. "Ik denk dat jullie toch gelijk hebben", sprak Sanne niet veel later. "Ik vlieg morgen om 11.00 uur naar huis." Waar die informatie zo snel vandaan kwam werd niet duidelijk. Zoals ze ook over haar turntoekomst vaag bleef. "Ik ga er eerst even tussenuit."

Het afgelopen jaar was er een vol conflicten. Gymnastiekbond KNGU hield vader en coach Vincent Wevers thuis omdat hij een van de turncoaches was die beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag in het verleden. "Ik wil eerst eens weten hoe de KNGU met de situatie omgaat."