Tennisloopbaan Kiki Bertens eindigt in anticlimax

De loopbaan van Kiki Bertens is maandag in een anticlimax geëindigd. Door de positieve coronatest van Jean-Julien Rojer betekende de verloren wedstrijd in het dubbelspel met Demi Schuurs de laatste van Bertens.

"Het was geweldig hier te zijn, met Demi en het team. Het was een geweldige week. Ik ben trots op iedereen, trots op mijn loopbaan en het is over nu", zei Bertens (29) na afloop.

Bertens wilde niets zeggen over de positieve test van Rojer. Omdat de dubbelspecialist besmet is geraakt, hebben de Nederlandse tennissers besloten zich terug te trekken voor het gemengddubbelspel.

Bertens en Schuurs verloren in de tweede ronde van het dubbelspel van de Russische combinatie Veronika Koedermetova/Jelena Vesnina. Het werd 6-2 3-6 10-7.

"We hebben geprobeerd de knop om te zetten en we hebben met elkaar afgesproken de baan op te gaan en te gaan strijden. Helaas waren zij net de betere", was het enige dat Bertens erover zei.