Dit zijn de best betaalde sporters

Er zijn genoeg sporten waarbij het sappelen is, zelfs voor de allerbesten, maar dat geldt niet voor voetballers, basketballers, tennissers of Formule 1-coureurs. Die vinden we allemaal terug in de top 10 van best betaalde sporters.

Basketballer Lebron James is zelfs de eerste actieve NBA-speler die zich sinds dit jaar miljardair mag noemen. Zakenblad Forbes keek echter naar de verdiensten tussen 1 mei 2020 en 1 mei 2021. Voor die periode staat James op een vijfde plaats. MMA-vechter Conor McGregor gaat aan kop, voornamelijk vanwege de verkoop van zijn whiskymerk Proper No. Twelve.

Dat brengt ons op het grote onderscheid tussen inkomen binnen en buiten de sport. Roger Federer weet bijvoorbeeld in de top 10 te komen zonder dat hij ook maar één euro met tennis zelf verdiende. Lewis Hamilton daarentegen haalde wel het grootste deel van zijn jaarsalaris binnen op het circuit.