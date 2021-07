Bemanning KLM coronavlucht naar Tokio was niet getest

KLM-vlucht KL861 kwam op 18 juli aan in Tokio. De vlucht vervoerde heel veel Olympiërs en anderen die op weg waren naar de Spelen. Allemaal hadden ze de dagen voor de reis doorgebracht in diverse bubbels. Ze waren gevaccineerd, getest of beide.

Althans, bijna allemaal. De bemanning van de vlucht was namelijk niet getest. Hoeft niet, zegt de KLM.

Of de bemanning het virus aan boord heeft geholpen weet niemand en zal ook wel altijd een vraag blijven. Feit is dat van de reizigers 6 in Tokio besmet bleken met het virus, 5 sporters of officials, 1 journalist.

Volgens een reconstructie van het AD zat iedereen dwars door elkaar. "Bij de sporters leeft de vrees dat het juist één van de stewardessen is geweest die het virus bij zich droeg. Vlak voor de landing deelt het cabinepersoneel nog handgeschreven ansichtkaarten uit aan alle atleten. Er zijn Japanse gelukskittens op geplakt. Wie weet wat ze nog meer overbrengen? Of verspreiden virusdeeltjes zich toch via de klink van het toilet?"