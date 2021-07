Wat ging er mis op vlucht KL861 naar Tokio?

Vier Nederlandse olympiërs en twee begeleiders testten positief op het coronavirus. Ze zaten allemaal op dezelfde vlucht KL861 naar Tokio. Het is niet te bewijzen dat het daar misging, maar de kans is zeker aanwezig.

Normaal gesproken is de kans klein dat je besmet raakt in een vliegtuig, maar Team NL had allerlei omstandigheden tegen. Ten eerste was het KLM-personeel enkel op lichaamstemperatuur gecheckt. Ze hadden dus geen coronatest gedaan. Ook waren er diverse mensen aan boord die een test hadden van 72 uur oud. Het was bovendien een lange vlucht. En dan is de deltavariant ook nog eens veel besmettelijker dan het oorspronkelijke virus.

Peter Luscuere, hoogleraar aan de TU Delft, legt uit dat een vliegtuig weliswaar goede luchtfilters heeft, maar dat dit geen garantie biedt. "Via de aerosolen (kleine druppeltjes die je uitstoot als je praat, ademt of hoest) kan het virus zich verspreiden. En: hoe langer de vlucht, des te groter de kans op een besmettingshaard."

Ook vindt hij het 'absoluut niet verstandig dat journalisten, sporters en stewardessen door elkaar heen zaten.' "Je vermengt dan allerlei bubbels met elkaar. En daardoor breek je dus met de bubbel waar een topsporter vier jaar lang voor heeft getraind. Ontzettend onverstandig."