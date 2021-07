Ambassadeur gaat atleten bijstaan in ‘Covid-gevangenis’

Maurits Hendriks (technisch directeur NOC*NSF) heeft de Nederlandse ambassadeur ingeschakeld om het lot te verlichten van sporters die in het quarantainehotel zitten opgesloten omdat ze positief testte.

De betreffende atleten zijn in isolatie geplaatst, en de omstandigheden waaronder de positief geteste sporters zich bevinden, noemt Hendriks „zorgelijk en onacceptabel. Daarom hebben we de ambassadeur ingeschakeld om de zorg voor onze sporters in het quarantaine-hotel aan te kaarten. We zijn heel ongelukkig met de omstandigheden. En dan druk ik me heel timide uit.”

„De sporters zijn hun olympische droom al kwijt en worden ook nog eens in een onacceptabele situatie gezet. Er zijn problemen met het eten, ze zien geen daglicht. Om nog maar te zwijgen over de kleine hokjes waarin ze zitten. We hebben nooit informatie gekregen over quarantaineprotocollen, die we wél gevraagd hebben. Daarom gaan we nu opschalen naar een hoger niveau binnen het IOC. We proberen ons in te spannen om leuke dingen voor die zes te organiseren, zoals trainingsmaterialen, krachttrainingsspullen, goed voeding en spelletjes. Het is daar gewoon geen pretje.” De Amerikaanse sportfederatie heeft zich aangesloten bij de klachten die NOC*NSF indiende bij het IOC.