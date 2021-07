Van den Hoogenband over Olympisch dorp: niet iedereen houdt zich aan coronaregels

Pieter van den Hoogenband roept alle bewoners van het olympisch dorp op om zich zo goed mogelijk te houden aan de coronamaatregelen. De chef de mission van TeamNL beaamde op een persconferentie dat in het dorp niet iedereen het zo nauw neemt met de regels. "Dat klopt, dat gebeurt", aldus Van den Hoogenband.

De staf van TeamNL heeft de regels voor de Nederlandse sporters verder aangescherpt. Zo mogen ze alleen nog maar de gezamenlijke lounge in om koffie of thee te halen. Dat moeten ze vervolgens in hun eigen kamer opdrinken. De staf roept de sporters ook op om zoveel mogelijk de trappen te gebruiken in plaats van de lift. Tijdstippen waarop het druk is in de gemeenschappelijke eetzaal, zijn als 'no go' aangemerkt voor de Nederlandse sporters. De atleten hebben zoveel mogelijk een eigen kamer gekregen.

"Je moet solidair zijn, elkaar in de waarde laten en elkaar helpen", zegt Van den Hoogenband, die de afgelopen dagen werd geconfronteerd met zes positieve coronatests binnen zijn ploeg. "Wij hebben maatregelen getroffen om onze collega's en de Japanners te beschermen. We kunnen alleen maar hopen dat andere landen dat ook voor ons doen."

Alle deelnemers aan de Spelen, inclusief begeleiders en journalisten, moeten zowel binnen als buiten een mondkapje dragen en onderling minimaal 1 meter afstand houden. Toch zitten de bussen waarmee iedereen wordt vervoerd soms overvol. In de perscentra zijn ook journalisten te zien die geen mondkapje dragen.

Volgens Van den Hoogenband zijn er geen sporters die hebben aangegeven graag buiten het olympisch dorp in een hotel te willen verblijven. "Ze voelen zich senang met de maatregelen die we treffen. Maar mochten sporters dat wel willen, dan staan we er voor open om te kijken of dat zou kunnen en of het voor een verbeterde situatie zorgt om goed te presteren. We zijn continu een balans aan het zoeken. Maar op 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van de prioriteitenlijst staat presteren. Sporters hebben zo lang in soberheid geleefd om hier een goede prestatie te kunnen leveren."