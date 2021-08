Nederlandse voetbalvrouwen sneuvelen in veldslag met team USA

Nederland is dankzij het slechter nemen van penalty's uitgeschakeld voor de halve finale in het Olympisch voetbaltoernooi. In de eerste helft zag het er al niet goed uit. De Amerikaanse vrouwen waren veel beter en de 1-2 stand was relatief bescheiden. In de tweede helft scoorde Miedema voor een tweede keer en werd Nederland gaandeweg sterker.

Dat beeld zette zich door in de verleningen. Nederland was iets beter, maar geen van beide teams scoorde een geldig doelpunt.Twee Nederlandse doelpunten werden afgekeurd, drie Amerikaanse.

In de penaltyserie brachten de Nederlandse dames het er beter van af. Nederland miste twee keer. De Amerikanen nul keer.