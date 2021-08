Bondscoach Wiegman: beste ploeg heeft verloren en dat doet pijn

Bondscoach Sarina Wiegman maakte na de verloren kwartfinale bij de Olympische Spelen tegen wereldkampioen Verenigde Staten (2-2 na verlenging, 2-4 na strafschoppen) een aangeslagen indruk. "Dit doet wel pijn, want we zijn nog nooit zo dichtbij geweest. Op de beginfase na, waarin we heel erg werden afgejaagd en waar we moeite mee hadden, vond ik ons de beste ploeg en daar ben ik trots op", liet ze bij de NOS weten. "We hebben alles gegeven, er stond een team, dat gigantisch veel strijd heeft geleverd", vervolgde Wiegman, die in Yokohama afscheid nam van Oranje en aan de slag gaat als bondscoach van Engeland. "We hebben bij vlagen ook echt heel goed gevoetbald. We hadden continu het gevoel in de wedstrijd: deze gaan we pakken, we gaan echt Amerika verslaan. En dat gevoel had ik ook nog steeds bij de strafschoppenserie, maar uiteindelijk is het niet gelukt. Ontzettend jammer dat we niet hebben gewonnen, maar ik kan niemand wat verwijten." Wiegman wilde kort na haar laatste wedstrijd als bondscoach van de Nederlandse voetbalsters nog niet terugblikken op haar eerder nog wel zo succesvolle periode bij Oranje. "Vraag daar morgen maar naar."