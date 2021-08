Ajax-talent Noah Gesser (16) omgekomen bij auto-ongeluk

Ajax-talent Noah Gesser is omgekomen bij een verkeersongeluk vrijdagavond in IJsselstein. Het bericht is bevestigd door een woordvoerder van de club, die spreekt van „vreselijk nieuws.”

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagavond op de Weg der Verenigde Naties in IJsselstein. Een personenauto, waarin Gesser zat, raakte waarschijnlijk op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een taxibusje. Een andere inzittende van de auto kwam ook om het leven.

Gesser speelde sinds de zomer van 2018 voor de Amsterdammers, nadat hij was overgekomen van amateurclub Alphense Boys. Hij werd gezien als een groot talent