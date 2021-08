Atlete uit Belarus bijna Japan uitgezet na kritiek op coaches

Atlete Kristina Tsimanoeskaja uit Belarus is in Tokio bijna tegen haar wil op het vliegtuig gezet om terug te keren naar huis. Ze zegt dat de teamleiding de ingrijpende maatregel had genomen nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar coaches. Tsimanoeskaja (24), die maandag op de 200 meter moet starten, beweert op het vliegveld naar de Japanse politie te zijn gestapt. Die zou hebben voorkomen dat ze daadwerkelijk moest vertrekken. "Ik blijf hier", liet ze aan persbureau Reuters weten. De teamleiding uit Belarus heeft nog niet op het bericht gereageerd.