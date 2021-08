Hassan vierde Nederlandse met atletiekgoud

Sifan Hassan is de vierde Nederlandse atlete die goud wint op een atletiekonderdeel. De 28-jarige atlete won op de Olympische Spelen in Tokio goud op de 5000 meter.

Ellen van Langen ging haar voor met goud op de 800 meter bij de Spelen van Barcelona in 1992. Ria Stalman veroverde in 1984 in Los Angeles de olympische titel bij het discuswerpen.

Fanny Blankers-Koen had in 1948 in Londen de primeur. De 'Vliegende Huisvrouw' pakte zelfs vier gouden medailles: op de 100 meter, de 200 meter, de 80 meter horden en de 4x100 meter estafette.