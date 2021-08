Word je rijk van een medaille?

Word je rijk als je een medaille haalt op de Olympische Spelen? Het kortste antwoord is 'nee'.

Naast de medaille krijgen winnende atleten een bonus van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF: 30.000 euro voor goud, bij zilver 22.500 euro en brons levert 15.000 euro op. Dit geld is overigens niet belastingvrij.

Maar als Hassan drie keer goud haalt krijgt ze geen 3 keer 30.000 euro. Want wij zijn zuinige Nederlanders. Er zijn plafonds aan het prijzengeld ingebouwd. De tweede medaille die een sporter haalt levert tweederde op van het standaardbedrag. En de derde medaille nog maar eenderde. Dus als Hassan drie keer goud zou halen krijgt ze van het NOC geen 90.000 euro, maar 60.000 euro.

De sportkoepel heeft voor teams een formule ontwikkeld: de vergoeding voor individuele prestaties x wortel uit aantal deelnemers en dat weer gedeeld door het aantal deelnemers. De mannen van de dubbel-vier, die goud wonnen met roeien, hebben volgens de formule elk een bedrag verdiend van 15.000 euro.

Zijn de teams erg groot, zoals hockey (mannen en vrouwen), handbal dames of de Oranje Leeuwinnen dan is er voor ieder teamlid een minimumvergoeding. Het voorkomt dat teams met grote selecties heel erg weinig zouden krijgen. Bij goud is dat 11.000 euro, zilver 8000 euro en brons 5.000 euro.

Van een medaille op zich wordt je dus niet rijk. Maar dat is niet het hele verhaal. Als winnaar gaan er deuren voor je open, ook naar geld. Dafne Schippers bijvoorbeeld heeft vermoedelijk aan haar prestaties uit het verleden al zoveel verdiend dat ze er een leven mee verder kan. Andere sporters worden betaald omdat ze topsporter zijn: Tom Dumoulin was al miljonair voor hij zilver haalde.

De marketingwaarde van een medaille hangt af van de sport en van de aaibaarheid van de winnaar. Sportmarketeer Frank van de Wal Bake in het ND: ‘Een gouden medaille in Tokio is buitengewoon interessant voor sponsors. Als een sporter op Nike-schoenen succes heeft, straalt dat af op het bedrijf. Door de invloed van sociale media is het voor sporters makkelijker geworden om reclame voor een sponsor te maken. Sommige atleten hebben miljoenen volgers. Een bedrijf als Nike stelt contracten op waarin staat dat de sporter een paar berichten per jaar over zijn of haar kleding moeten posten. Berichten die ze vervolgens zelf aanleveren.’

De portretrechten van een succesvolle sporter worden in één klap meer waard bij olympisch goud, weet Van den Wall Bake. Maar de mate waarin is per persoon verschillend. ‘Heeft iemand de uitstraling om als boegbeeld te fungeren? En is hij een beetje vlot gebekt? Ook de manier waarop het goud heeft gewonnen speelt mee. Als je een heroïsche serie sportprestaties hebt geleverd, blijft dat goed hangen bij mensen. Verder is het natuurlijk interessant als iemand een aansprekend achtergrondverhaal heeft, bijvoorbeeld dat hij eerder ernstig ziek is geweest.’ Of gevlucht is uit Ethiopië.