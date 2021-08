Atlete Bol kan bronzen medaille nog niet helemaal beseffen

Femke Bol kon woensdag na de 400 meter horden bij de Olympische Spelen nog niet helemaal beseffen wat ze had gepresteerd. Met een Europees record van 52,03 seconden won de Nederlandse een bronzen medaille.

"Het is zo gek. Je kijkt zo lang uit naar dit moment en opeens is het gedaan. Dat is juist supermooi, echt heel gaaf", aldus Bol, die het goud in een wereldrecord naar de Amerikaanse Sydney McLaughlin zag gaan. Haar landgenote Dalilah Muhammad behaalde zilver.

"Die meiden zijn echt van een bizar niveau. Ik ben blij dat ik er best wel dichtbij kon blijven", vertelde Bol tegen de NOS. "Ik moest gewoon echt op mijn allerbest zijn. Dat was de enige manier dat ik hen kon verslaan. Ik mocht geen foutje maken of iets. Dat is wel gelukt. Mijn vorm was er en dat blijkt. Ik wist wel dat ik rond de 52,0 kon lopen. Ik ging zo hard als ik kon. Ik probeerde mee te gaan en ik denk dat dat mij naar deze tijd heeft gebracht."

Bol was blij dat ze eindelijk in een rechtstreeks duel tegenover McLaughlin en Muhammad stond. "Ik mocht tegen de besten lopen, eindelijk. Ik hoop dat ik ze nu wat vaker tegenkom. Dat helpt mij ook naar een hoger niveau. Ik wil iedereen heel erg bedanken die om half vijf op is gestaan om te gaan kijken. Dat helpt heel erg. Het is zo gaaf om hier te staan. Ik kan het nog niet helemaal beseffen."