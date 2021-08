Bizar: Franse marathonloper gooit alle waterflesjes om en pakt zelf de laatste

Het was een bizar moment tijdens de olympische marathon vanochtend: een Franse loper gooide een hele rij waterflesjes om en pakte zelf de laatste. De andere hardlopers die na hem kwamen konden nu moeilijker aan water komen.

Of Morhad Amdouni expres of per ongeluk het water omgooide, daarover is online discussie. De Australische afstandloper Tamsyn Lewis zegt bijvoorbeeld dat het heel lastig is om in zo'n tempo een flesje te pakken. De Britse journalist Piers Morgan spreekt van opzet en noemt het 'ongelooflijk'. Anderen spreken van extreem onsportief gedrag.

Hoe het ook zij, geholpen heeft het niet. Amdouni eindigde als zeventiende, 6 minuten achter Eliud Kipchoge, de winnaar.